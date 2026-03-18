ご飯がどんどん進む最強クラスのおかず、唐揚げ。熱々の揚げたてのカリッとジューシーなおいしさが、心をも鷲掴みにしますよね。そこで今回は、唐揚げがさらにおいしくなる「鶏もも肉」を均一のサイズに切れるワザをご紹介します！ いつも大きさがバラバラになり、火の通り具合を注意深く監視していた人も、この切り方ならラクラクですよ。 「7分割」で均等に切れる！ １.まず、鶏もも肉をよく見ると一本の線が見えるので、その