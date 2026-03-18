歌手の工藤静香（55）が18日、自身のインスタグラムを更新。“私の癒し”として愛犬たちのショットを公開した。「私の癒し」とつづり、愛犬たちのショットをアップ。「気まぐれツンデレビジュルンちゃんのお気に入りのぬいぐるみを取って喜んでいるところ。相変わらず、気が向いた時だけ寄ってくる。でも、割とベタベタで可愛い。すっかり沼花の子ルンルンスウィートボーイエトダイナマイトボディーのアムは、眠