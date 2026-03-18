竹田市 製鉄の副産物を肥料の代わりとして活用する取り組みを進めている大分県は18日、畜産農家などに向けた説明会を開きました。 竹田市 ◆TOS梅田雄一郎記者「こちらが肥料の代わりとして期待される転炉スラグです。見た目は土のようですが、持ってみると、鉄などが含まれていて、重く感じます」 「転炉スラグ」は、鉄を精製する製造工程の中で発生する副産物で、鉄や石灰など、農業に有効な成分が多く