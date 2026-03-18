大分県庁 会社の経営を次の世代へと引き継ぐ事業承継について、大分県内の中小企業を対象としたアンケートの結果、廃業を予定している企業のうちおよそ4割が黒字であることが分かりました。 この調査は県が県内の中小企業を対象に行ったもので、1万6000社のうち3割近くから回答を得ました。 それによりますと、廃業を決めた、または廃業を予定している企業は11％でこのうち39.8％は黒字だということです。 理由につ