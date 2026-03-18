タレントの若槻千夏（41）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。自身の声量について語った。同番組では、気まずいと思うシチュエーションで、モテ度が分かるという心理テストを実施した。この日ゲスト出演したダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智は、4つの選択肢の中から「電車で隣の人がもたれかかってきた」をチョイスした。その後、結果発表の場面になり、塩崎は「