◇第6回WBC決勝ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）ベネズエラは17日（日本時間18日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国を下し初優勝を飾った。大会4カ国目の優勝。歴史的な偉業をベネズエラ現地メディアも大きく報じた。3大会連続決勝進出となった米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦。終盤にドラマが待っていた。0─2の8回2死から1番・ウィットが四球を選ん