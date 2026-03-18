会談後に握手する（左から）公明党の竹谷代表、中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表＝18日午後、国会中道改革連合、立憲民主、公明の3党の党首は18日、国会内で会談し、消費税減税や給付付き税額控除を協議する「社会保障国民会議」に参加する方針で合意した。中道の小川淳也代表は会談後、記者団に「3党で足並みをそろえて諸条件が整えば、参加する方向で調整に入る」と述べた。来春の統一地方選を巡り、3党の共通政