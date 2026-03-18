記者会見する群馬県太田市消防本部の小島一也消防長＝18日午前、太田市役所群馬県太田市消防本部は18日、西部消防署内で、搬送者ら8人分の個人情報が記載された書類を紛失したと発表した。現時点で情報流出は確認していない。紛失したのは住所や氏名が記載された「救急活動記録票」や、現場への地図が記載された「出動指令書」など。2月17日に係員が書類をキャビネットに保管したが、同月26日に紛失に気付いた。小島一也消防