女性2人への承諾殺人罪などに問われた被告のさいたま地裁での初公判で、検察側は18日、冒頭陳述で神奈川県座間市の9人殺害事件を挙げ「座間の事件をニュースで見て、自宅で人を殺し、遺体を解体しようと思いついた」と述べた。