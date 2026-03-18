韓国発のボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン・ＺＢ１）が１５日、９人での活動を終えグループを離れることになったジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが新グループとしてデビューを準備中であることが明らかになったと１８日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。４人の所属事務所・ＹＨエンターテインメント関係者はこの日、同メディアの取材に応じたとし「デビュ