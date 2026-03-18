3月17日（火）に放送された竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』最終話では、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）の恋人である今井博美（北香那）が、“ある決断”をする展開に。博美の優しさ溢れる選択に、SNS上では「一番いい女すぎるって…」「本当にいい子」といったコメントが寄せられていた。（※以下、最終話のネタバレがあります）【映像】淳一＆博美、切なくも温かい最後のハグ◆「好きだからって言えばいいのに」最終