【特別編1】 3月18日 公開 特別編1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、3月18日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」の「特別編1」をチャンピオンクロスにて公開した。 今回は、「〈番外編〉高月うさぎ 華麗なる ナイトルーティン」と題して、うさぎの仕事終わりから就寝までをドキュメンタリー風にカメラで追った内容になっている。 チャンピオンクロ