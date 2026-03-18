【番外編】 3月18日 公開 □番外編「魔女とひととき」を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは3月18日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」番外編「魔女とひととき」をHERO’S Webにて公開した。 今回は、タマのためにモードが料理に挑戦。魔女の料理は果たしてうまくいくのだろうか……。 HERO’S Web「魔女とくゅらす」のページ (C)柴田康平