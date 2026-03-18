3月17日（現地時間16日、日付は以下同）。9連勝中のアトランタ・ホークスが、ホームのステイトファーム・アリーナで7連勝中のオーランド・マジックを迎えた。 もっとも、試合は序盤こそアウェーのマジックがリードを奪うも、ホークスが約45分間にわたってリードを保持し、最終スコア124－112で勝利。2014－15シーズンの19連勝以来、最長となる10