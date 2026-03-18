セルソースが急反発している。１７日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高８億６０００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益５９００万円（前年同期６２００万円の赤字）、最終利益３３００万円（同４５００万円の赤字）と黒字転換し、通期予想の営業利益を上回って着地したことが好感されている。 医療機器販売及び化粧品の販売が減少した一方、加工受託サ