「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在でジャパンディスプレイが「買い予想数上昇」１位となっている。 １８日の東証プライム市場でＪディスプレが４日ぶりに急反落。計５５００億ドル（約８６兆円）の対米投融資の新たな候補として、政府が同社に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診した、と８日に報道された。１９日に予定されている日米首脳会談に向けて思惑買い