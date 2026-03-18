令和アカウンティング・ホールディングスが後場に入りカイ気配となっている。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５６億１８００万円から５７億６００万円（前期比１４．６％増）へ、営業利益を１６億２８００万円から１９億８５００万円（同３２．９％増）へ、純利益を１１億１３００万円から１４億９００万円（同３９．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１３円５０銭から１