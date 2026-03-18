プロレド・パートナーズが４日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高１８億９１００万円（前年同期比２．０倍）、営業利益６億３５００万円（前年同期３億３７００万円の赤字）、最終利益１億１５００万円（同１億９２００万円の赤字）と大幅に黒字転換したことが好感されている。 コンサルタントの増加に加えて、有償契約の前に「