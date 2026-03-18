セガは、現実世界で活躍する4名の男性タレントが“バーチャル世界の姿”として活動する、完全新規VTuberユニット「はいはぴ!!」初の公式グッズを発売。3月17日より創作物の総合マーケット「BOOTH」にて予約を開始した。 （関連：【画像あり】ファンならばゲットしたい、紅千歌、雫空、桃瑠、愛狼のグッズたち） 2025年12月、「リアルで魅せる4人の表現力は、バーチャルの世界でどこまで広がるのか？」とい