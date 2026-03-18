ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市加藤貞則社長）は、きょう（18日）、ベースアップと初任給の引上げを実施すると発表しました。 今回の賃上げ率は、定期昇給を含む平均7.2%で、グループとして過去最高水準だということです。うち、全体のベースアップ率（基本給の底上げ率）は5.8%で、適用開始は今年7月からです。 初任給は、大学卒（転居・転勤あり）を対象に現状から2万円引き上げ、月額28