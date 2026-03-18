時短で作る「お手軽シュークルート」【画像で見る】約15分できる本格派の煮込み料理「お手軽シュークルート」事前にキャベツをカットして下ごしらえしておけば、料理がラクに！まとめて切って余ったキャベツは冷蔵で3〜4日保管でき、次回の料理の時短にも役立ちます。今回はキャベツを使ってお手軽に作れるシュークルートのレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分かりやすく効率的な