株式会社マウスコンピューターは、公式ECサイトにて「春の大感謝セール」を3月18日（水）から開催している。期間は4月8日（水）10時59分まで。 最大で8万円引きとなる期間限定のセール。クリエイター向けブランド「DAIV」をはじめ、同社の各ブランドからセール品がエントリーされている。 セール名 春の大感謝セール 開催期間 3月18日（水）11時00分ᦉ