「ピーマン足りない！」にAIが即回答!? 家事の“考え疲れ”をゼロにするプロのAI活用術10選【脳が疲れない家事】【画像で確認】生成AIに「冷蔵庫にあるもので作れるレシピは？」と聞いてみた日々、家事に育児に仕事にと全力疾走していると、ふとした瞬間に「あ、もう限界かも……」と感じることがありますよね。それはもしかしたら、体力の限界というよりも、「脳の空き容量」が限界を迎えているサインかもしれません。仕事のタス