和歌山県和歌山市は、豊臣秀吉・秀長兄弟に関連する同市の歴史観光資源を広くPRすべく制作している解説動画とパンフレットにおいて、戦国時代の出来事を今に伝える史跡や歴史スポットを紹介している。●豊臣秀吉・秀長兄弟に関連する和歌山市内の歴史観光資源をPR同市は、戦国時代に秀吉・秀長兄弟や、最強の鉄砲集団として知られる雑賀衆が活躍した歴史の舞台であり、史跡や歴史スポットが数多く存在する。PR動画「和歌山で