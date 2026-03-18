【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが7月30日～8月2日にアメリカ・シカゴで行われる世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』に初出演することが決定。出演日など詳細は後日発表を予定している。 ■過去にはレディオヘッドやビリーアイリッシュも出演の世界的フェス 『Lollapalooza 2026』は、Charlie XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、JENNIE（ジ