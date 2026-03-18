【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yutoriが、デジタルミニアルバム『心の微熱』を3月4日に配信リリース。このたび、佐藤古都子（さとうことこ/Vo＆Gu）、内田郁也（うちだいくや/Gu＆Cho）、豊田太一（とよだたいち/Ba）、浦山蓮（うらやまれん/Dr＆Cho）のメンバー全員が本作の歌詞やアレンジについて詳細まで語りつくす、全曲解説インタビューが到着した。 ■「前までだったら1から7までしか見えなか