18日13時現在の日経平均株価は前日比1348.80円（2.51％）高の5万5049.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1434、値下がりは134、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を363.67円押し上げている。次いでＳＢＧ が158.84円、東エレク が122.34円、ファストリ が67.39円、信越化 が46.29円と続く。 マイナス寄与度