18日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝158円93銭前後と、前日午後5時時点に比べ30銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円37銭前後と33銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース