中国メディアの環球時報によると、シンガポールメディアのCNAはこのほど、中国初の「バーベキュー大学」が学生募集を開始したとする記事を掲載した。記事はまず、「法科大学院や工学部の学位はもう古い」とし、中国湖南省の岳陽開放大学と岳陽市バーベキュー協会が共同で設立した中国初のバーベキュー産業学院が9日、学生募集を開始したと伝えた。そして、岳陽市について「バーベキューで有名で、北京ダックや重慶の激辛火鍋と同様