中国の1〜2月の経済「成績表」によると、工業、消費、投資、貿易など主要な経済指標は回復が顕著だった。海外メディアによって「基盤が固い」「予想を上回る」と評価され、世界経済に勢いを与えた。今年は中国の第15次五カ年計画（2026〜2030年）の開始年だ。地政学的リスクと各種の不確実性が高まる中、中国経済が「好調な滑り出し」を見せた要因は何か。まず挙げられるのが、ファンダメンタルズの安定だ。1〜2月の一定規模（主要