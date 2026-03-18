ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ」で昨年王者に輝いた友田オレ（24）が、15日深夜放送のカンテレ「陣内バカリズムの最強ピンネタSP」に出演。禁断の質問をぶつけた。この日のMCである陣内智則、バカリズムは、ともにR―1決勝の当日に審査員を務める。そこで友田オレが「一つ気になるんですけど」と切り出し「よく言われるのが、審査員が自分に似ている人には低く（点数を）つける、と。ネットとかで言われているイメー