ロッテは、13年ぶりの新ビスケットブランド「Theシリーズ」より、フィナンシェの『The BUTTER』とマドレーヌの『The CARAMEL』を、24日より東日本エリア（静岡を含む）で先行発売する。【写真】焼きマシュマロ・あんバター…アレンジいろいろ「The」シリーズの特徴は、同社が独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。2種のぜいたくブレンドバターを多めに抱き込ませて、ふわふわなのにしっとりと焼き上げるしっとり技