女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第119話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事も届かず、焦りが募る。一方、雨清水トキ（郄石あかり）はヘブンの成