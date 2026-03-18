イランの国防や外交のトップ、最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長について、イスラエル軍が殺害したと発表しました。トランプ大統領が、再び日本を名指ししてホルムズ海峡への艦船の派遣を求めるなか、19日に迫る日米首脳会談に高市総理はどう臨むのでしょうか。【写真を見る】イラクにあるアメリカ大使館がドローンで攻撃される「早く戦争が終わってほしい」中東情勢の影響が日本にも…少しずつ咲き始めた桜。全国のご当地グ