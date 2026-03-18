アフリカ・サッカー連盟は17日、1月のアフリカ選手権決勝で判定を不服としたセネガル代表が試合中にロッカールームへ一時引き揚げた問題で、1―0で勝った同国のタイトルを剥奪してモロッコを優勝国に認定したと発表した。モロッコの異議申し立てを認めた。セネガルが試合放棄したとし、モロッコの3―0の勝利に変更した。セネガル・サッカー連盟は決定の取り消しを求めてスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する方針を明らかにした