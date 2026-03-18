決勝で米国を撃破ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。準々決勝で侍ジャパンを破ったベネズエラが、勢いそのままに世界一に駆け上がった。米国との頂上決戦。3回にガルシアの犠飛で先制すると、5回にはアブレイユのバックスクリーンへの特大弾で貴重な追加点を挙げた。投げても先発の