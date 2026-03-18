決勝でベネズエラに敗れるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、米国はベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの頂点に届かず、失意の会見となった。ベネズエラとの頂上決戦。3回にガルシアの犠飛で先制を許すと、5回にはアブレイユに特大弾を浴びてリードを許した。8回にハーパーが起死回生の同点2ラン。だが、9回に勝ち越されると、そ