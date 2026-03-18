Image:Raymond Wong / Gizmodo US 各社がスマートグラスの開発に心血を注ぐなか、スマートグラスの主要機能はだいたい固まってきた感じ。カメラがあって、スピーカー、音声アシスタント、ナビ機能、場合によってはディスプレイ、そして何らかのAIが搭載されているといった機能要件ですね。Google（グーグル）のスマートグラスは、さらに画像合成もできるようになるっぽいですよ。Little video demo of our protot