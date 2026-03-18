【家庭科のドラゴン × ZOZOTOWN アパレル】 販売期間および抽選受付期間：3月19日12時～4月6日11時59分 抽選結果：4月8日頃に応募者へメールにて連絡 お届け時期：4月下旬～7月下旬予定 ZOZOは、小学生向けの裁縫箱「家庭科のドラゴン」とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、3月19日よりZOZOTOWN限定で販売する。 コラボアパレ