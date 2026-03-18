【モデルプレス＝2026/03/18】アイドルグループ・LarmeR（ラルメール）の公式X（旧Twitter）が3月17日、更新された。グループが解散することを発表した。【写真】AKB48出身の美女メンバー◆LarmeR、5月24日に解散へ公式Xでは「LarmeRから大切なお知らせ」と題した書面を公開。「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー5名がグループを全員卒業および Sizuk Entertainment から退所を