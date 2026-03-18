【モデルプレス＝2026/03/18】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」第1話（3月26日よる9時〜／Leminoで日本独占配信）の予告が、3月18日に公開された。波乱の予告に反響が寄せられている。【写真】「日プ」予告で明らかとなった脱落候補◆「日プ新世界」“脱落候補”1人が明らかに今回公開された予告では、最初のテストに挑戦する練習生の姿を公開。「BOYS?PLANET」（通称