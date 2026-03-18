自民党議員らによる「米粉」をめぐるポストが、インターネットで話題を集めている。「世界のグルテンフリー市場の拡大も見据えて」発端となったのは、高市早苗首相が2026年3月17日に投稿した「先日、鈴木農林水産大臣から、『米粉100％』のたい焼きの試作品が届きました」との投稿だった。「もともとたい焼きは大好物なのですが、『米粉たい焼き』は、食感も香りも最高で、とってもおいしくいただき、『これはイケる！』と思いまし