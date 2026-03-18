皆さんは、公共の場で「え？ それっていいの？」と思うような非常識な行動を目撃したことはありませんか？ 観光地や飲食店など、人が集まる場所では、思わぬトラブルに巻き込まれることもありますよね。今回は、筆者が旅行先の飲食店で実際に体験した、思わず目と耳を疑った出来事をご紹介します。 飲食店の順番待ちで呼ばれない名前 旅行中、立ち寄ったのは観光地にある飲食店。 予約制ではなく、店頭の予約表に“名前と