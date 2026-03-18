ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーのリーダー・谷本安美（あみ、26）が16日、自身のインスタグラムを更新し、同じハロプロのJuice＝Juiceサブリーダー・井上玲音（れい、24）との2ショットを公開した。 【写真】ガチ美女2人マックにいたら目立っちゃう 「推しとてりたまチャンス」と題して、マクドナルドで期間限定商品「瀬戸内レモンタルタルベ}