今日18日(水)の関東地方は天気が下り坂です。夜になると所々で雨が降るでしょう。明日19日(木)の朝は雨のピークとなり、本降りとなったり、風が強まったりする所がありそうです。雨雲が西日本を東進中関東は夜になると所々で雨今日18日(水)は前線を伴った低気圧が九州に近づいています。正午現在、九州や中国、四国の一部で雨が降っています。前線を伴った低気圧は明日19日(木)にかけて本州付近を東へ進み、雨の範囲も次第に東へ