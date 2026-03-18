NVIDIAが2026年3月に発表したばかりの「DLSS 5」は、ゲームに登場するキャラクターを過剰に加工してしまうとして、インターネットユーザーの嘲笑の的となっています。これを受け、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがインターネットユーザーに反論しました。Jensen Huang says gamers are 'completely wrong' about DLSS 5 - Nvidia CEO responds to DLSS 5 backlash | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/gpu