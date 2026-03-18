巨人は１８日、ヤクルトとのオープン戦を東京Ｄで午後６時から行う。２７日の阪神との開幕戦（東京Ｄ）まで残り４試合となる中で、メンバー争いは激化している。増田陸内野手は、キャンプを２軍で送り、リチャードが死球による左手骨折で離脱した１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から１軍合流。１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）に「５番・一塁」で本塁打を含む３打数３安打。１７日のヤクルト戦（東京Ｄ）も「５番・一