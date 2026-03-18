ナルミヤ・インターナショナルは18日、ナルミヤキャラクターズのグッズショップ「NARUMIYA CHARACTERS STORE」を、27日に東京・原宿のSoLaDo竹下通りにオープンすると発表した。【写真一覧】平成女児歓喜！エンジェルブルーにメゾピアノの人気アイテムが原宿に集結同店は、これまでルミネエスト新宿店や全国のナルミヤ直営店、オンラインや期間限定ショップ等で展開してきた「NARUMIYA HAPPY PARK」の人気アイテムの一部を取り