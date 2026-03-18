■カーリング 女子世界選手権日本 3ー4 スコットランド（日本時間18日、カナダ・カルガリー）カーリング女子の世界ナンバー1決定戦『世界選手権』で、女子日本代表（ロコ・ソラーレ）がスコットランドに敗れ、大会通算4勝2敗とした。予選リーグは全13チームによる総当たり戦で、上位6チームが決勝トーナメントに進出する。チームランキング9位の日本と23年の世界ジュニア選手権で優勝チームのスコットランド（同40位）との