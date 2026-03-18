昨年6月に89歳で死去した長嶋茂雄さんの生涯を振り返る「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『3』」が18日、日本橋高島屋で開幕した。開幕に先だって行われたトークイベントに原辰徳氏（67）、斎藤雅樹氏（61）、元木大介氏（54）が登場。3人はミスターとの初対面や94年の10・8決戦、長嶋巨人と王貞治監督率いるダイエーとのON対決となった日本シリーズなど思い出話を披露した。原氏は長嶋さんから「ベスト